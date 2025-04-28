Esila’yı serbest bırakın

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın sağlık sorunları sürüyor. Sosyal medyada Esila Ayık'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

CHP 27. Dönem Milletvekili Suzan Şahin sosyal medya hesabında paylaşım yaparak Esila Ayık'ın hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Şahin paylaşımında "22 yaşındaki hasta bir öğrenciyi cezaevinde ölüme terk etmek adalet midir? Kalp hastası, böbrek hastası Esila bugün bilincini kaybedip hastaneye kaldırıldı" demişti. Şahin paylaşımını daha sonra sildi.

Ayık'ın avukatı Ümit Özkan, böyle bir bilgi almadıklarını belirterek, "Yoğun bakıma kaldırıldığına ilişkin paylaşımlar var ancak teyitli değil. Bana bir bilgi verilmedi. Avukat Canberk Bey cezaevine gidiyor. İlk ağızdan teyidi alıp paylaşacağım. Lütfen teyitsiz bilgi yaymayalım" açıklamasını yaptı. Cezaevine giderek duruma dair bilgi alan Avukat Göksun Canberk, Esila Ayık'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasını yalanladı.

‘SAĞLIK DURUMU İYİ’

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü de daha sonra açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada "Tutuklu Esila Ayık iddia edildiği şekilde herhangi bir sağlık problemi yaşamamış ve sağlık durumu iyi olup halen ceza infaz kurumunda bulunmaktadır" iddiasında bulunuldu.

Esila Ayık 24 Nisan'da fenalaşarak acile kaldırılmıştı. Esila'nın hastaneye kaldırıldığını duyuran avukatı Ümit Özkan, "Esila fenalaşıp acile kaldırıldı ama itirazımız hâlâ incelenmedi" demişti. Av. Göksun Canberk Uluğ da depremde Esila Ayık'ın bayıldığını ancak gardiyanlar tarafından hastane yerine koğuşuna götürülmek istendiğini söylemişti.