Esin Köymen duyurdu: Süreyya Paşa Çarşısı’ndaki tedbir kararı kaldırıldı

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Süreyya Paşa Çarşısı’ndaki sürece ilişkin verilmiş olan tedbir kararının belediyenin itirazı üzerine kaldırıldığını duyurdu.

Köymen, "Haklılığımız bir kez daha tescillenmiştir. Maltepelilerin hakkı için mücadelemizi yılmadan ve yorulmadan sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Köymen, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Maltepeliler, 30 Eylül tarihinde Bakireler Anıtı önünde yaptığımız basın açıklamasında sizlerle paylaştığımız ve Süreyya Paşa Çarşısı’ndaki sürece ilişkin verilmiş olan tedbir kararı, itirazımız neticesinde bugün kaldırılmış, haklılığımız bir kez daha tescillenmiştir. Maltepelilerin hakkı için mücadelemizi yılmadan ve yorulmadan sürdürmeye devam edeceğiz."

Değerli Maltepeliler,



30 Eylül tarihinde Bakireler Anıtı önünde yaptığımız basın açıklamasında sizlerle paylaştığımız ve Süreyya Paşa Çarşısı’ndaki sürece ilişkin verilmiş olan tedbir kararı, itirazımız neticesinde bugün kaldırılmış,

haklılığımız bir kez daha tescillenmiştir.… — Esin Köymen (@koymenesin) October 24, 2024

Mülkiyeti Süreyya Paşa Vakfı’na ait olan Süreyya Paşa Çarşısı’ndaki alışveriş alanının, kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda tahliye edilmesine yönelik sürece ilişkin "tedbir kararı" alınmıştı. Karara tepki gösteren Maltepe Belediyesi, "Hiçbir hukuk dışı müdahaleye boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.