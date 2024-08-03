Esin Köymen: "Süreyya Plajı’ndaki şirketi tahliye ettik"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Feyzullah Mahallesi’nde bulunan ve Süreyya Paşa Vakfı’na ait olan Süreyya Plajı’nın alışveriş alanını sözleşmesi sona ermesine rağmen kullanan şirketi, hukuki süreçler sonucunda tahliye ettiklerini duyurdu. Köymen “Vakıf, kaynaklarını amacına uygun olarak Maltepelilere daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri sunulması için kullanacak” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İstanbul- Maltepe sınırları içerisinde yer alan Süreyya Plajı'ndaki alışveriş alanını işleten ve sözleşmesi 4 yıl önce biten şirketi alandan tahliye ettiklerini duyurdu.

Maltepelilerin Hizmetinde!



Süreyya Paşa Vakfı’na ait olan Süreyya Plajındaki alışveriş alanının sözleşmesi sona ermesine rağmen dört yılı aşkın süredir kullanan ve işleten şirketi, hukuki süreçler sonucunda tahliye ettik. Kira gelirleri ciddi şekilde artacak olan Vakıf,… pic.twitter.com/1i2faJbJcc — Esin Köymen (@koymenesin) August 3, 2024

Alanın eğitim ve sağlık hizmetleri için kullanılacağını belirten Köymen'in açıklaması şu şekilde:

Süreyya Paşa Vakfı’na ait olan Süreyya Plajındaki alışveriş alanının sözleşmesi sona ermesine rağmen dört yılı aşkın süredir kullanan ve işleten şirketi, hukuki süreçler sonucunda tahliye ettik. Kira gelirleri ciddi şekilde artacak olan Vakıf, kaynaklarını amacına uygun olarak Maltepelilere daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri sunulması için kullanacak"