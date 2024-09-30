Esin Köymen’den Süreyya Plajı açıklaması: Kazanana kadar durmayacağız

Bahar GÖNÜL

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Süreyya Plajı alışveriş alanındaki taşınmazlara ilişkin mücadele sürüyor.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Süreyya Plajı’ndaki “Bakireler Anıtı” önünde bugün bir basın açıklaması yaptı.

Köymen, geçmişte plaj olan alandaki 23 dükkana ilişkin gelinen son noktayı özetledi. Taşınmazlarla ilgili mahkeme sürecinde şirket tarafından yapılan son başvuruya dikkat çeken Köymen, “Altıncı başvuru dilekçesini, öncekilerden ayıran tek bir özellik vardı. Şirket vekili olarak hareket eden avukatın ismi ve imzası. Önceki başvuruların aksine son başvuruda şirketin vekilliğini üstlenen avukat, Maltepe kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı’nı yapmış olan Avukat Kamil Barkır. Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine soruyorum. Önceki dönem ilçe başkanınızın, detaylarına son derece hâkim olduğu bu alana ilişkin olarak Maltepelilerin kazanımlarını ve kamu yararını ortadan kaldıracak şekilde özel bir şirketin vekilliğini üstlenmesini yalnızca mesleğini yapıyor olmasına bağlayıp geçiştirecek misiniz?” diye sordu.

“ÖZEL BİR ŞİRKETİN KÂRI OLARAK DÜŞÜNÜLEMEZ”

Köymen şöyle devam etti:

“Alanın sözleşme süresi yıllar önce dolmuş ancak kesinleşmiş tahliye kararları dahi icra edilmemiş. Kira gelirleri oldukça düşük kalmış. Şu an bir yıllık kira bedelini normal olarak bir ayda alınması gerekiyor. Burada Süreyya Paşa Vakfı’nın mahrum kaldığı kira geliri, özel bir şirketin kârı veya ticari kazancı olarak düşünülemez. Mahrum kalınan Maltepeli öğrencilere verilecek burs yardımlarıdır. Mahrum kalınan Maltepelilere verilecek eğitim ve sağlık yardımlarıdır. Mahrum kalınan, öğrencilerimizin kalacağı yurtlardır.

10 Şubat 2024 tarihinde, yerel seçimlerden yalnızca bir ay önce, bir oldu bittiyle, Vakıf Senedine, mevcut sözleşmelere ve tümüyle hukuka aykırı biçimde, tek bir yönetim kurulu kararı yahut belediye encümeni kararı dahi olmaksızın, sözleşmenin işletmeci şirket lehine uzatılacağına dair önceki belediye başkanı tarafından “tek imzalı” bir protokol yapıldığını, davalı şirket tarafından dosyalara sunulan bir dilekçe ile öğrendiklerine değinen Köymen “Ne Vakıf kayıtlarımızda böyle bir protokol vardı, ne de böyle bir protokolün imzalanabilmesi için alınmış bir yönetim kurulu kararı. Bugün Maltepe halkına yaşatılan belirsizlik, asıl olarak 10 Şubat 2024 tarihli bu oldu bittinin sonucudur” değerlendirmesini yaptı.

“Hukuksuz devir protokollerinin, usulsüzce tahsis edilmiş taşınmazlarının peşini bırakmayacaklarını” vurgulayan Köymen, “Maltepelilerin olanı tamamıyla Maltepelilere kazandırana kadar durmayacağız. Bu vesile ile duyurmak isterim ki Vakıf gelirlerini amacına uygun şekilde kullanmak üzere ilk adım olarak; 10 ay boyunca 1000 üniversite öğrencisine aylık 1250 lira burs desteğinde bulunacağız. Bir yıl içerisinde yine Maltepe’de bir kız öğrenci yurdunun yapımına hızla başlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZGÜR ÇELİK: GEÇİT VERMEYECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in göreve geldiği günden beri kamucu, projeci, icraatçı bir anlayışla Maltepe halkının haklarına sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Süreyya İlmen’in bütün mal varlığını Adalet İlmen’le birlikte Türkiye halkına bağışladığını anımsatan Çelik, buradaki mücadelenin Maltepe halkının mücadelesi olduğuna değindi.

Esin Köymen’in göreve geldikten sonra yargı ve tahliye sürecini başlattığının altını çizen Çelik, siyasi figürün işin içine girince ne yazık ki mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vererek hukuk garabeti işlediğini ve Türkiye’nin haftalardır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyaset yasağı gelecek mi konusunu konuştuğunu ifade ederek “Orada da bir siyasallaşmış davayı görüyoruz. Dava şu anda istinat sürecinde. Bu yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasıdır” dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli bir nokta şudur. Tahliye kararı alındıktan sonra alanı tahliye etmesi gereken şirket, 5 kere mahkemeye başvurmuştur, 5 kere yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiştir. Ne zaman bir siyasi figür işin içerisine girdiğinde, iktidar partisinin ilçe başkanlığını yapan bir kişi işin içerisine girdiğinde ne yazık ki mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vererek bir hukuk garabeti işlemiştir. Bu, yargının siyasallaştığının göstergelerinden sadece bir tanesi. Biz siyasallaşan yargıyı ne yazık ki sadece burada, Maltepe’deki Süreyya Vakfı’nda görmüyoruz. Günlerdir, haftalardır Türkiye bir meseleyi konuşuyor. Acaba Büyükşehir Belediye Başkanı’na bir siyaset yasağı gelecek mi, gelmeyecek mi? Orada da bir siyasallaşmış davayı görüyoruz. Yani bir kamu görevlisi, o dönemin bir bakanı büyükşehir belediye başkanına ‘ahmak’ diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı aynı lafı kendisine iade ediyor ancak siyasallaşmış bir kararla birinci derece mahkeme, Büyükşehir Belediye Başkanı’na bir siyaset yasağı kararı veriyor, 2 yıl 7 ay hapis cezası kararı alıyor. Şu anda dava istinaf sürecinde ama bütün Türkiye şunu çok iyi biliyor ki, bu yargı süreci siyaseti dizayn etme çabasıdır. Bu, Demokles’in kılıcını siyasetin üzerinde sallandırma çabasıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak asla bu siyasallaşan yargı kararlarına geçit vermeyeceğiz.”

KENAN OTLU: YARGI SÜRECİNE SİYASET BULAŞTI

CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Süreyya Paşa Vakfı’na ait olan taşınmazın yargı sürecine siyasetin bulaştığını savunarak “Vakfın gelirlerinin Süreyya ve Adalet İlmen’in vasiyetlerine uygun olarak öğrencilere burs, sağlık hizmeti olarak dönmesini istiyoruz. Birilerinin parasına para katacak diye bu durumlara göz yummayacağız. Sonuna kadar tarafız. Taraf olmaya devam edeceğiz” dedi.