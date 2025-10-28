Eşinin ardından aynı kazada yaralanan kadın da kurtarılamadı

AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde dün kazada hayatını kaybeden Mehmet Tuncer'in (80) ardından, bugün de eşi Hava Tuncer tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bolvadin- Emirdağ yolu Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. S.D., idaresindeki 26 ZF 271 plakalı kamyonetle Mehmet Tuncer'in kullandığı 'patpat' olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Kazada sürücüler ile tarım aracındaki Havva Tuncer yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Tuncer dün hayatını kaybetti.

Mehmet Tuncer'in hastanede tedavisi süren eşi Havva Tuncer de bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tuncer çiftinin cenazesi Kemerkaya köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kamyonet sürücüsü S.D., taburcu olduktan sonra ifade için jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI