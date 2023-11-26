Esir takası devam ediyor: 13 İsrailli daha serbest bırakılacak

İsrail ile Hamas arasında yaşanan geçici ateşkes sonrasında esir takasları sürüyor.

İsrailli yetkililer bugün 13 İsrailli esirin serbest bırakılacağını bildirdi.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.

İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ifade edilmişti.

50 İSRAİLLİ 150 FİLİSTİNLİNİN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail tarafına ulaştığı aktarılan açıklamada, kaç İsraillinin serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

HER 10 ESİR İÇİN ATEŞKES 1 GÜN UZAYACAK

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan İsrail güçlerinin saldırılarına 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre, bu sürede Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.​​​​​​​

İsrail, Hamas'ın bırakacağı her 10 İsrailli esir için ateşkesin 1 gün daha uzayacağını açıklamıştı.

Dün akşam saatlerinde Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.