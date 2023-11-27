Esir takası sürüyor

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İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası ve insani ara anlaşması kapsamında çalışmalar sürüyor. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 13 İsrailli, 1 İsrail ve Rus vatandaşı ile 3 Taylandlı esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. Katar, buna karşılık 39 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını duyurdu. Öte yandan İsrail askerleri, önceki gün serbest bıraktığı Filistinli mahkûm Israa Al-Jaabis’in Kudüs’teki evine baskın düzenledi

ATEŞKESTE ÖLDÜRDÜ

İnsani araya rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdüren İsrail askerleri Gazze’nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde 7 kişiyi yaraladı. İsrail’in Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ise bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine ise yasak getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in “Avrupa Birliği Filisitin’i tanımazsa biz tanırız” restinin ardından bir hamle de özerk Katalonya bölgesinden geldi. Barselona Belediye Meclisi, “Gazze’de Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda kesin bir ateşkes sağlanana kadar” İsrail’le ilişkilerini yeniden başlatmama kararı aldı.