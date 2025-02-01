Esir takasında 90 Filistinli bırakılacak

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Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün yapılacak dördüncü tur esir değişiminde serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isimlerini duyurdu.

Açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) olduğu bildirilirken İsrail’in ise 90 Filistinliyi serbest bırakacağı duyuruldu.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.​​​​​​​ Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.