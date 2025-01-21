Esir takasında serbest kalan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Halide Cerrar, yaşadıklarını anlattı

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakatın ardından ateşkes ilan edilirken esir takasları da gerçekleşiyor. İsrail'in serbest bıraktığı isimler arasında, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili ve Filistin direnişinin sembol isimlerinden Halide Cerrar da yer aldı.

26 Aralık 2023'te Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Halide Cerrar, yaklaşık 6 aydır hücrede tutuluyordu.

Cerrar'ın dün gece serbest bırakıldığında saçının beyazladığı, zayıfladığı ve zorlukla yürüdüğü görüldü.

HÜCREDE 160 GÜN TUTULDU

Başta alıkonulanlar olmak üzere Filistinli kadınların hakkını savunmasıyla bilinen Cerrar'ın, İsrail'in hapishanelerinin en kötü hücrelerden birinde 160 gün geçirdiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Cerrar'ı temiz hava ve yiyecekten mahrum bıraktığını söyledi.

Serahine, "Esirlerin işleriyle ilgilenen kurumlar, İsrail'in Halide'yi serbest bırakma kararından şüpheliydi, onun başına gelenler son derece korkunçtu" dedi.

"HER GÜN ÖLÜYORUM"

Halide Cerrar, Ağustos 2024'te kendisini ziyaret eden avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta, "Her gün ölüyorum çünkü kaldığım hücre havanın bile girmediği küçük kapalı bir kutuya benziyor" ifadelerine yer vermişti.

Kaldığı hücrede sadece tuvaletin bulunduğunu, onun üzerindeki küçük pencerenin de kapatıldığını aktaran Cerrar, "Hücre kapısındaki delikleri bile kapattılar, bana nefes alacak hiçbir şey bırakmadılar" açıklamasında bulunmuştu.

Hücresinde sürekli yanında oturduğu sadece küçük bir açıklığın bulunduğunu anlatan Cerrar, "Hücremde boğuluyorum. Hayatta kalmak için nefes alacak oksijeni bulmayı umarak saatlerce bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cerrar, mektupta hücre hapsini daha da kötüleştiren şeyin yüksek sıcaklıklar olduğunu belirtmiş, kendini "bir fırının içindeymiş gibi hissettiğini ve uyuyamadığını" aktarmıştı.

Hücresindeki suyu bile kestiklerini kaydeden Cerrar, içme suyu istediğinde dahi 4 saat sonra getirdiklerini anlatmıştı.

Cerrar o dönem 8 gün hücresinde kaldıktan sonra hava almak için bahçeye çıkmasına izin verildiğini belirtmiş getirdikleri yetersiz ve kötü yemeği bile kasıtlı olarak geciktirdiklerini ifade etmişti.

HALİDE CERRAR KİMDİR?

FHKC yöneticilerinden, eski milletvekili ve insan hakları savunucusu 61 yaşındaki Cerrar, hayatının 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Tutuklanmasının ardından İsrail'in "intikam almak amacıyla" yaptığı birçok ihlale maruz kalan Cerrar'ın hayatını kaybeden kızına veda etmesi de engellenmişti. Cerrar hapisteyken hem babası hem kızı hayatını kaybetmişti.

Daha önce FKHC'nin siyasi büro üyeliğini yapan Cerrar, 2006'da Filistin Yasama Meclisi'ne milletvekili seçilmişti.