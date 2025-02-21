Esir takasının 8. turu: Serbest bırakılacak İsrailli 6 esirin isimleri açıklandı

Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin isimlerini paylaştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, yarın yapılacak esir takasının 8. turunda serbest bırakılacak 6 İsrailli esirin Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed olduğunu duyurdu.

İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu yazdı.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli sağ esirin isimlerinin ellerine ulaştığını bildirdi.

Serbest bırakılacak 6 esirin ailelerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.