Eşit, özgür, bağımsız bir ülke için: Halk ayağa kalkıyor

SOL Parti İstanbul’da bağımsızlık yürüyüşü düzenledi. Partinin açıklamasında emperyalizmle iktidarın bağı vurgulanırken kemer sıkma uygulamalarının IMF politikalarının devamı olduğu belirtildi. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen “Amerikan emperyalizmi tarafından 12 Eylül cuntalarından geçilerek BOP Projesi’nin eş başkanlığı tayin edilerek iktidara oturanların zamanı doluyor” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

SOL Parti, İstanbul’da bağımsızlık yürüyüşü düzenledi. SOL Partililer Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden Dolmabahçe’ye bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte, İsrail’in Gazze’deki soykırımı da lanetlendi. SOL Partililer ayrıca “NATO üsleri kapatılsın” ve “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” dövizlerini taşıdı.

Yürüyüş sırasında sık sık “Nehirden Deniz’e özgür Filistin", “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın”, “AKP mezara, halk iktidara" sloganları atıldı.

Bağımsızlık mücadelesinde devrimciler var

Kitlesel geçen yürüyüşün ardından Dolmabahçe önünde toplanılırken SOL Parti İstanbul İl Yönetimi adına açıklamayı SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Nuriye Alsancak okudu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bundan yarım asır önce Türkiye’nin bağımsızlığı için yola çıkan Denizler, Mahirler emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı gözünü kırpmadan mücadele etti. 15 Temmuz 1968 tarihinde Dolmabahçe’ye demirleyen emperyalist ABD’nin 6. Filosu’na karşı düzenlenen protesto eylemleri Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi için bir dönüm noktası olmuştur. 6. Filo’nun Dolmabahçe’ye demirlediği gün 100 kadar İTÜ öğrencisi Dolmabahçe rıhtımında gönderlerdeki Türk bayraklarını yarıya kadar çekerek bu ziyareti protesto etti. Protesto sırasında İTÜ Talebe Birliği Başkanı Harun Karadeniz yaptığı konuşmada “Türkiye’nin tam bağımsız olduğuna inanmıyoruz ve onun için de bayrakları yarıya kadar çekiyoruz” ifadelerini kullandı. 6. Filo eylemlerinin öne çıkan isimlerinden Vedat Demircioğlu kaldığı yurdun ikinci katından atılarak katledildi. 17 Temmuz 1968 tarihinde ABD askerlerinin Dolmabahçe’den denize dökülmesi ile eylemler doruk noktasına ulaştı. Devrimci gençlik, ilericiler ve yurtseverler ülke bağımsızlığı için canlarına pahasına mücadele ederken yandaş gazeteler manşetlerden bu direnişi kötüledi, siyasal İslamcı, işbirlikçi kesimler 6. Filo’ya karşı şükür namazı kıldı.

Türkiye’nin emperyalistlerle işbirliği sonraki dönemlerde de devam etti. 12 Eylül faşist darbesi yaşandığında Beyaz Saray’da “Bizim çocuklar kazandı” diyerek sevinç çığlıkları atıldı. Toplumsal direnişler ve sol hareketler bastırılarak ülke, neoliberal programla uyumlu, emperyalist ve sömürgeci yönetimlere bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eşbaşkanı olmakla övündü.

Ülkeyi yerli işbirlikçilere bırakmayacağız

AKP, yirmi yılı aşkın iktidarı boyunca ülkemizin yeraltı, yer üstü tüm zenginliklerini, fabrikalarını, derelerini ve topraklarını emperyalist tekellere peşkeş çekmiştir. IMF ve Dünya Bankası politikalarını yürüterek ekonomik bağımlılığı perçinlemiştir. Bugün de, yirmi yılı aşkın süredir yürüttükleri IMF politikalarının devamı olan kemer sıkma politikaları ile emekçi halkı açlığa ve sefalete mahkûm etmeye çalışıyorlar.

22 yıllık AKP iktidarı da emperyalistlerden bir an bile uzak durmadı. Beyaz Saray’dan randevu alabilmek için bin bir takla atanlar, sözde ABD karşıtı izlenimi vermek için tüm imkânlarını seferber etti. Devrimciler, Denizler’in yolundan Filistin davasını karşılıksız olarak savunurken, ABD’nin uydu devleti İsrail’in, Filistin’de yaptığı onca katliama rağmen ticaretten bile vazgeçemediler.

Bu ülkeyi ne ABD’ye ne NATO’ya ne de diğer emperyalist ülke ve oluşumlara teslim edeceğiz. Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli işbirlikçilerine, BOP’un Eşbaşkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız. SOL Parti olarak eşit, özgür ve tam bağımsız ülke mücadelemizi ülkenin dört bir yanından haykırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun savaş örgütü NATO, kahrolsun emperyalizmin yeli işbirlikçileri. Yaşasın tam bağımsızlık mücadelemiz!”

6. Filo’ya secde duranlar iktidar sahipleridir

Nuriye Alsancak tarafından okunan basın açıklamasının ardından SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen açıklamalarda bulundu.

“Bugün bu ülke tarihinin en onurlu yürüyüşünü yapan, 6. Filo’ya hayır diyen devrimcileri bir kez daha selamlıyoruz” diyerek sözlerine başlayan İşleyen, şunları söyledi: “Emperyalistler, işbirlikçiler unutmasın ama Türkiye toplumu da 6. Filo’yu unutmasın. Çünkü 6. Filo’da bu ülkenin iki yüzü vardı. Bir yüzünde Amerikan filosuna karşı secdeye durmuş; tarikatıyla, cemaatiyle onların beslemesi siyasal İslamcılar vardı. Şimdi iktidarda olanlar 6. Filo’nun önünde secdeye duranlardı. Bir de 6. Filo’nun karşısında olanlar vardı, devrimciler vardı, Taylan’lar vardı, Deniz’ler vardı, Ulaş’lar vardı. Bugün de onların yolunda yürüyenler var. Bu ülke bugünkü karanlığa hapsedilmişse onların ağababası emperyalistler ve onların hizmetindeki katiller bu ülkenin en güzel çocuklarını, onurlu, devrimci çocuklarını katlettiği için, Taylanları, Denizleri astığı için, Mahirleri katlettiği için, Sinanları öldürdüğü için bu ülke bu hale geldi.”

“Ama her şeye rağmen bu ülkenin ayakta kalan bir umudu, bu ülkenin yarınına dair bir heyecanı varsa bizim tarihimizden gelen bu ülkenin alnı ak onurudur. Bu onurla konuşuyoruz” ifadesini kullanan İşleyen, şöyle devam etti:

“Eğer bu ülkede bağımsızlıktan yana güçler böyle ezilmeseydi şimdi Filistin toprakları İsrail vahşetinin altında böyle ezilmezdi, böyle ezdirmezdik. Denizler, Mahirler, devrimciler Filistin topraklarını savunmak için Filistin halkıyla omuz omuza verip mücadeleye gidenlerdir. Ama bugün Ortadoğu’da hiçbir toprak parçası kalmadı ki üzerine kan dökülmemiş olsun. Ortadoğu’da hiçbir toprak parçası kalmadı ki insanlar din diye, mezhep diye birbirine kırdırılmamış olsun. Ve bugün Filistin’in her bir parçasında acı ve dram varsa; Filistin’in her bir parçası Amerikan emperyalizminin ve siyonizmin ölüm makinaları altında eziliyorsa bu çürüyen düzenin, Amerikan emperyalizminin, bu kirli düzenin bir sonucudur.”

Yarınlarımız için mücadeleyi büyütelim

“Amerikan üniversitelerinde, kampüslerinde Filistin’e selam gönderen güzel insanları da, devrimci gençlerini de selamlıyoruz” diye konuşan İşleyen, şunları ifade etti: “Bu toplumun ve bu ülkenin hak etmediği bir iktidar doğrudan Amerikan emperyalizm tarafından 12 Mart’lardan, 12 Eylül cuntalarından geçilerek, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığı tayin edilerek bu ülkeye giydirilmiş sömürücü ve siyasal İslamcı gömleği yırtacağımızı, tarihin karanlık sayfalarına göndereceğimi ilan ettik. Bu ülke ayağa kalktı. Yarın bu ülkenin tepesinde bunlar oturmayacak. Yarın bu ülkenin yönetiminde ilerici, kardeşlikten yana insanlarının yönetmesi için mücadele edeceğiz.”

BOP başkanı olanlar gelip geçicidir

İşleyen, son olarak şunları söyledi: “Amerikan işbirlikçileri gelir gider. BOP başkanları olurlar, gelirler ve giderler. Ama bizim bu topraklardaki köklerimiz derindir. Bizim bu topraklardaki bağlılığımız derindir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin devrimcilerini, ilerici birikimini yıkamadılar, yıkamayacaklar."