Eşit, özgür bir dünya yaratacağız

Haber Merkezi

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu ile DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-6 ve 9 No’lu Şube Kadın Komisyonları artan kadın cinayetleri ve buna karşın etkin politikaların hayata geçirilmemesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada “Siyasi iktidarın aile yılı ilan ettiği 2025 yılının henüz üçüncü ayındayken biz kadınlar kutsanan ailenin içinde öldürülmeye devam ediyoruz. Kadının emek sömürüsü alanı olarak kurduğunuz kutsal aileyi kabul etmiyoruz. Kadınların hakları, özgürlükleri ve mücadeleleri sadece aile yapısına indirgenmemeli ve 2025 yılı ‘Kadın Yılı’ ilan edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.