Eşit temsil ve nitelikli çoğunluk yoksa yokuz

CHP MYK, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan komisyon ve orman yangınları gündemleriyle toplandı. CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesini ise “Komisyona katılıp katılmama" oluşturdu. CHP kurmayları, CHP’nin Kürt sorununun varlığını tarihsel bir tutarlılık içinde inkar etmediğinin altını çizdi. Kürt sorununun çözümüne yönelik TBMM’yi adres gösteren ilk partinin CHP olduğunu anımsatan parti kaynakları, “Kendi önerdiğimiz komisyona elbette katılmak istiyoruz. Ancak komisyon, bizim önerdiğimiz şartlarda kurulmalı” dedi. CHP’de, komisyona üye verme görüşü ağırlıkta olmakla birlikte çekinceler de dile getirildi. Komisyonda eşit temsilin önemine dikkati çeken CHP kurmayları, kararların da salt değil, nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini vurguladı.

CHP kurmayları, “CHP’nin talepleri karşılanmazsa ne olacak?” sorusuna ise özetle şu yanıtı verdi: “CHP’nin komisyonda olması, sorunun çözülmesini samimi şekilde isteyen tüm yurttaşlar için büyük güvencedir. Ancak, eşit temsil ve kararlar için nitelikli çoğunluk aranması taleplerimiz karşılanmazsa komisyona üye vermeyiz. Şartlarımız karşılanırsa komisyona yapıcı katkımızı sunarız. Ancak üniter devletin ve Anayasa değişikliğinin tartışılmasına asla izin vermeyiz.”

CHP MYK’de, Türkiye’nin ormanlarını küle çeviren yangınlar da gündeme geldi. CHP kurmayları, “Devlet, yangının ortasında çırılçıplak” diyerek iktidarın yangınla mücadelede gösterdiği zafiyete dikkati çekti. OGM’nin bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantılarında CHP’nin, “Filonun genişletilmesi, bütçenin artırılması” çağrıları yaptığını anımsatan CHP kaynakları, “Ormanlarımız göz göre yandı” görüşünü dile getirdi.

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ÖNEMLİ OLAN İLKELERDİR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sürerken bir açıklama yaptı. Yücel CHP’nin çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonla ilgili şunları kaydetti: “Komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP’dir. Ancak şunun da altını çizelim, ‘Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi’ ya da ‘Doğu’da barış, İstanbul’da savaş’… Yeni düşman Cumhuriyet Halk Partisi… Böyle bir yaklaşıma da izin vermeyiz, böyle bir oyunun parçası da olmayız.” Yücel, “CHP’nin komisyona vereceği isimler belli mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bizim için önemli olan komisyonda kimlerin görev alacağı değil, bizim için önemli olan ilkelerdir, prensiplerdir. Bu konuda partimizin tutumunu, MYK’mizin tutumunu az önce sizlerle paylaştım. Bizim daha önce kurulmuş olan ‘Demokrasi ve Adalet Komisyonu’ adı altında uzun süredir çalışan bir komisyonumuz var.”