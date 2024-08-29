Eşit yaşam için ortak mücadele etmeliyiz

Haber Merkezi

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, mültecilerin yaşadıkları sorunlara karşı özgür ve eşit bir yaşamın inşası için ortak mücadele çağrısında bulundu. Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, "Eşit özgür birlikte yaşamın inşası ve hak ihlallerinin çözümü için bir aradayız" başlığıyla hazırladığı deklarasyona ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde açıklama yaptı.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı’ndan Buse Mine, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 120 milyon insanın zorla yerinden edildiğini belirterek, dünya genelinde ise uluslararası göçmen sayısının 300 milyona ulaştığını söyledi. Mine, göçmen ve mülteciliğe yol açan unsurların başında savaş, çatışma, yoksulluk, ekolojik kriz, şiddet, baskı ve ayrımcılığın geldiğini ifade ederek, “Milyonlarca insan ağır sömürü, istismar ve şiddet karşısında korumasız bırakılıyor” dedi.

Türkiye’ye gelen çok sayıda kayıt dışı göçmen ve milyonlarca Suriyeli’nin de insan hakları ve hukukun koruması dışında kaldığını aktaran Mine, “Özgür ve eşit bir yaşamın inşası için ortak mücadele zemininin güçlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.