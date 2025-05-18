Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan CHP'ye 'Gülizar Biçer Karaca' çağrısı

TBMM’de 16 Nisan’da Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı okunması sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın yerine MHP’li Celal Adan’ı TBMM Başkanvekili olarak görevlendirmişti.

Eşitlik İçin Kadın Platformu olaya tepki gösterirken CHP'ye çağrıda bulundu.

EŞİK'ten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sayın Genel Başkan, Sayın Milletvekilleri,

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, görev süresi boyunca anayasal sorumluluğuna, hukukun üstünlüğüne ve Meclis iradesine bağlı ilkeli duruşuyla yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, demokrasiye ve adalete inanan milyonların da takdirini kazanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını Meclis Genel Kurulu’nda okutarak, anayasanın açık hükmünü yerine getirmiş; halk iradesine, hukuk devletine ve anayasal düzene sahip çıkmıştır. Ancak bu demokratik ve meşru tutumu nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından cezalandırılmış, bir daha Genel Kurul’u yönetmesine izin verilmemiştir.

Bu tavır yalnızca Sayın Karaca’ya değil, anayasaya, hukuka ve Meclis’in bağımsızlığına yönelmiş açık bir müdahaledir.

Aynı şekilde Karaca ve katip üyeler Sibel Suiçmez ile Elvan Gezmiş Işık da bugüne dek TBMM yönetiminde gayet uyumlu ve başarılı bir performans gösteren üç kadın siyasetçi olarak tarihe geçmiştir.

Bizler, CHP’nin hem demokrasiye hem de hukuka olan bağlılığını, aynı zamanda kadın temsiliyetine verdiği önemi gösterecek bir tutum almasını bekliyoruz.

Sayın Karaca’nın TBMM Başkanvekilliği ve Sayın Suiçmez ve Işık'ın katip üyelik görevlerine devam edebilmeleri için, CHP tarafından yeniden seçilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bu çağrımız, yalnızca kişilere yönelik bir çağrı değil; hukuk devleti ilkesine, demokratik temsil hakkına ve Meclis’in iradesine sahip çıkma çağrısıdır.

Kadın siyasetçilerin TBMM yönetiminde görev almaları, TBMM'de eşitlik kadar, Türkiye siyaseti için de gereklidir."