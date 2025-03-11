Eşitlik iddiaları yine kâğıt üzerinde kalıyor

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesi” amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Kadının Güçlenmesi” genelgesine ilişkin açıklama yaptı.

Genelge ile kadına yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak için "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu"nun oluşturulduğunu belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Genelgede; kadınların tüm alanlarda söz sahibi olmasına yönelik ihtiyaçların tespit edileceği, kadınların siyasal hayata katılımına katkıda bulunulacağı, çalışma hayatına etkin katılımlarının destekleneceği ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda toplumsal farkındalığı artıracak programların geliştirilmesinin teşvik edileceği iddia ediliyor. Fakat somut bir yaklaşımdan bahsedilmiyor.”