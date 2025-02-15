Eşitsizlik bakanlığı

MEB, 2025 yılına yönelik performans hedeflerini belirledi. Performans programında, 2024 yılına yönelik hedeflerin gerçekleşme durumları da paylaşıldı. Veriler, eğitim yatırımlarının büyük bölümünün dini ve mesleki eğitim için ayrıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. MEB’in, tüm yatırımlara karşın mesleki eğitimdeki başarısızlığı da resmi verilere yansıdı.

2024 yılını müfredat değişikliği ve öğretmen mülakatları başta olmak üzere çok sayıda tartışmalı uygulamayla geride bırakan MEB, “2025 Yılı Performans Programı”nı hazırladı. Program, iktidarın eğitim alanındaki tercih ve yönelimleri ile başarısızlığını gün yüzüne çıkardı.

DİNİ EĞİTİME MİLYARLAR

MEB’in verilerine göre, “Din Öğretimine Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri” başlığı için 2024 toplam 22 milyar 812 milyon 983 bin TL harcandı. Bakanlık, “Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri” başlığı için ise toplam 57 milyar 485 milyon 51 bin TL’lik harcamaya imza attı. Bakanlığın dini ve mesleki eğitim hizmetleri için 2024’te kullandığı kaynağın toplamı, 80 milyar 298 milyon 34 bin TL olarak hesaplandı.

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranı da belli oldu. Mesleki eğitime yapılan on milyarlarca liralık yatırıma karşın, mezunların istihdam oranının yüzde 61’de kaldığı öğrenildi. Bu hesapla, meslek liselerinden mezun her 10 öğrenciden dördü, alanında istihdam edilemedi.

OKULA YANSIYAN AYRIM

Bakanlığın, dini ve mesleki eğitimi öne alan politikalarının okullara yansıması da performans programı ile kayda geçirildi. Anadolu ve fen liselerinde yüzde 93’te kalan tekli eğitimdeki öğrencilerin oranı, imam hatip liselerinde yüzde 98’e, meslek liselerinde ise yüzde 97’ye kadar çıktı.

Benzer bir tablo, ortaokul kademesinde de yaşandı. Temel eğitimde yalnızca yüzde 68 olan tekli eğitimdeki öğrencilerin oranı, imam hatip ortaokullarında yüzde 88’e kadar ulaştı.