Eşitsizlik derinleşiyor: Finans sektöründe kadınlar yüzde 30 daha az kazanıyor

Küresel finans sektöründe toplumsal cinsiyet eşitsizliği sürüyor. Son veriler, kadınların yalnızca maaşta değil, kariyer basamaklarında da sistematik olarak geride bırakıldığını gösteriyor.Londra merkezli finans kuruluşlarına ilişkin analizlere göre kadın çalışanlar, erkeklerin kazandığı her 1 sterline karşılık ortalama 0,69 sterlin gelir elde ediyor.

Araştırmalar, ücret farkının yalnızca maaş politikalarından değil, özellikle üst düzey yönetim pozisyonlarında kadın temsilinin düşüklüğünden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Bonus sistemlerinin de bu farkı büyüttüğü belirtiliyor. Uzmanlar, eşitsizliğin bireysel değil yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.