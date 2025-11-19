ESK Genel Müdürü'nün et ticareti yapması kanuni mi: Tarım Bakanı ve CHP'den karşı açıklamalar

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da bir şirketi olmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. CHP konuyu yargıya taşıyacağını açıklarken Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise Taylan’ın yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünün, kanunu çiğneyerek şirket ortağı olduğunu belirtti.

Taylan'ın, Macaristan’da et ticareti yapan bir firmanın ortağı olduğunu tüm belgeleriyle açıkladıklarını hatırlatan Adem, "Bu açıklamamızdan sonra kamuoyunda büyük tepki oluştu, çünkü Et ve Süt Kurumu, bu ülkenin et piyasasını düzenleyen, vatandaşa uygun fiyatla gıda ulaştırmakla görevli, üreticiyi korumakla yükümlü bir kurumdur. Bu kadar kritik bir görevin başındaki kişinin, aynı alanda kendi özel şirketini kurması asla kabul edilemez" diye konuştu.

"BU YALNIZCA AHLAKİ BİR ÇÜRÜME DEĞİL; DOĞRUDAN BİR KANUN İHLALİDİR"

Adem, bugün çok daha vahim bir gerçeği açıklayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kişi sadece etik dışı davranmamış, kanunu da açıkça çiğnemiştir. Et ve Süt Kurumu bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Dolayısıyla Genel Müdür, hâlâ yürürlükte olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidir. Bu KHK’nin 15. maddesi çok nettir: KİT yöneticileri, çalıştıkları kurumun faaliyet alanına giren mal ve hizmetleri üreten veya satan şirketlere ortak olamaz. Eşleri ve reşit olmayan çocukları da ortak olamaz. Bu yasağa aykırı davrananların sözleşmeleri feshedilir. Bu kadar açık bir hükme rağmen, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü gidip et ticareti yapan bir yabancı şirkete ortak olmuştur. Belgeler ortadadır. Bu yalnızca ahlaki bir çürüme değil; doğrudan bir kanun ihlalidir.”

“Bu kişinin 'Türkiye’ye ürün satmadım' diyerek kendini savunmaya çalışması da hiçbir anlam taşımamaktadır” diyen Adem şöyle devam etti: “Çünkü kanunda 'satmak' değil, aynı alanda şirket ortağı olmak yasaklanmıştır. Bu ülkenin et piyasasını düzenlemekle görevli bir genel müdürün, aynı alanda ticari ortaklığa girmesi; kamu gücünün kötüye kullanılması, çıkar çatışması yaratılması ve kamunun zarara uğratılması anlamına gelir. Bunun adı açıktır, hukuksuzluk. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Biz CHP olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuki süreç başlatılmıştır ve bu kişinin o koltukta bir dakika dahi oturmaması gerekir. Bu mesele artık siyasetin değil, yargının konusudur. Türk milletinin sofrasına et koymakla görevli kurumların, kişisel ticaret için araç haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu hukuksuzluğun, bu çıkar düzeninin üzerini kimse örtemeyecek. Biz bu işin peşindeyiz. Milletimizin hakkını, üreticimizin alın terini, tüketicimizin sofrasını kimseye çiğnetmeyeceğiz."

"AÇIKLAMALAR YAPILDI"

Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı ise TBMM'deki AKP Grup toplantısı öncesi iddialara cevap verdi.

Yumaklı, "CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in ESK'nin ithal etlerin şirketlere ucuza et satıldığıyla ilgili belge gösterdiğini" hatırlatan bir gazeteciye, "Onların hepsini kontrol edin, bakın. Öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler iddialarını ispat etmekte yükümlü" yanıtını verdi.

"Et ve Süt Kurumu Başkanı'nın Macaristan'da şirketi olduğunu kendisi de kabul etti. Bir inceleme yapılacak mı?" sorusu üzerine Yumaklı, "Açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların dışında bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. İddia edenler o iddialarını ispat etsin beni söyleyebileceğim tek şey bu" dedi. Yumaklı, "ESK Genel Müdürü bunun etik olduğunu savundu. Etik olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da önceki sorulara verdiği yanıtını yineleyerek, "Açıklamalar yapıldı, onun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Bakışları başka yere çevirmek için yapılan işler bunlar. Yani onlar iddialarını ispat etsinler" diye konuştu.

TAYLAN NE DEMİŞTİ?

Olayın ortaya çıkmasının ardından ESK Genel Müdürü Taylan şu açıklamayı yapmıştı:

"Özellikle belirtmek isterim ki, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur.

Yıllardır AB ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nin ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkânsız bir kurgudan ibarettir.

Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Sektörün içinden gelen bir isim olarak tüm birikimlerimi kurumumuzun ve devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığıma tüm çalışma arkadaşlarım şahittir.

İftira niteliğindeki bu iddiaları gündeme getiren kişi veya kurumlar hakkında, tüm yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağımı ve bu sürecin takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."