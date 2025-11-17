ESK Genel Müdürü Taylan'dan iddialara ilişkin 'etik' yanıtı

Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Taylan, hakkındaki iddialarına asılsız olduğunu söylerken, söz konusu skandal durumun 'etik kurallara uygun' olduğunu savundu.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıktıktan sonra tepkiler büyüdü.

Mücahid Taylan'ın, Macaristan’da ortağı olduğu Green Farm And Trade Kft. şirketinden, yönettiği Et ve Süt Kurumu’na ithal kırmızı et sattığı iddia edildi.

TAYLAN İDDİALARI YALANLADI

Halk TV'de yer alan habere göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, kamuoyundaki tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

İtiraf niteliğindeki açıklamada Taylan, şirketinin, yönettiği kuruma et sattığı iddialarını yalanladı ancak et ticareti yapan şirketin ortağı olduğunu da doğrulamış oldu.

Mücahit Taylan, devletin et ve süt kurumunu yönetirken aynı zamanda et ticareti yapan bir şirketin ortağı olmayı da 'etik' olarak savundu.

Taylan'ın açıklaması şöyle:

''Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan'da mukim şirket hakkında gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Özellikle belirtmek isterim ki, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur.

Yıllardır AB ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nin ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkânsız bir kurgudan ibarettir.

Bu çerçevede, Macaristan'daki şirketin Et ve Süt Kurumu (ESK) ile ticari bir ilişki kurduğu ya da bu kuruma satış yaptığı yönündeki iddialar gerçeklikten tamamen uzak olup dolaylı ya da doğrudan bir satış faaliyetinin olmadığı basit bir denetimle dahi otaya çıkabilecek niteliktedir. Hâl böyle iken; iddia sahiplerinin her türlü dayanaktan yoksun açıklamalarının, şahsımı ve kurumumu karalamak amaçlı olduğu apaçık ortadadır.

TAYLAN'A GÖRE BU 'ETİK'MİŞ

Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Sektörün içinden gelen bir isim olarak tüm birikimlerimi kurumumuzun ve devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığıma tüm çalışma arkadaşlarım şahittir.

İftira niteliğindeki bu iddiaları gündeme getiren kişi veya kurumlar hakkında, tüm yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağımı ve bu sürecin takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''

GAZETECİ BAHADIR ÖZGÜR: ''ÇIKAR ÇATIŞMASI DEMEK BU ZATEN''

Halktv.com.tr yazarı gazeteci Bahadır Özgür, Taylan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayı alıntılayarak, "Etik mi? Et fiyatlarını etkileme gücüne sahip bir devlet işletmesinin en üst düzey sorumlusu. Ama aynı zamanda et ticareti yapan bir şirketin de sahibi... Çıkar çatışması demek bu zaten" sözleriyle tepki gösterdi.

Etik mi? Et fiyatlarını etkileme gücüne sahip bir devlet işletmesinin en üst düzey sorumlusu. Ama aynı zamanda et ticareti yapan bir şirketin de sahibi...



Çıkar çatışması demek bu zaten. https://t.co/XJyLH7j1c1 — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) November 16, 2025

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) et ithalatında "çıkar çatışması ve yolsuzluk" iddialarını gündeme getiren bir belge paylaşmıştı.

Adem, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın, Türkiye’nin et ithalatı yaptığı Macaristan’da faaliyet gösteren bir şirkette ortak ve yönetici olduğuna dair resmi kayıtlara ulaştıklarını belirtmişti.

Adem, yaptığı açıklamada, "Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Adem’in aktardığına göre, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin ticaret sicil numarasının 01-09-307750, vergi numarasının 25870305-2-43 olduğu, 2017’de kurulan şirketin hala aktif bulunduğu kaydedilmşti.

Adem, şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in yer aldığını kaydetmişti.