ESK nasıl rekortmen oldu?

BirGün / ANKARA

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 2024 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 15’inci sırada yer alması dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, kurumun yüksek kâr elde etmesine tepki göstererek, “Et pahalı olduğu için insanlarımız alamıyor” dedi.

Karatepe, yaptığı açıklamada et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. TÜİK verilerine göre 2024’te et fiyatları yüzde 42,4 artarken, ESK’nin et ve şarküteri satış fiyatlarına sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 103 oranında zam yaptığını belirtti. Süt fiyatlarına da yüzde 56 zam yapıldığını hatırlatan Karatepe, “TÜFE’ye göre süt ürünlerindeki fiyat artışlarının iki katından fazla zam yapılmış. Kurum’un 2024 kârı 11 milyar lira” dedi.

ESK’nın mağazaları önünde ucuz et için yurttaşların karda kışta uzun kuyruklarda beklediğini hatırlatan Karatepe, şunları kaydetti: “Kurum’un 2024 kârı 11 milyar lira. Kamu kurumları şirket gibi yönetilince kâr ederler ama vatandaş ete ulaşamaz. Hangisini tercih edeceğiz? Vatandaşın ete erişimini mi yoksa kamu kurumlarının kârını mı? Bizim iktidarımızda siyasi tercihimiz vatandaşın gıdaya ucuza erişiminden yana olacak?”