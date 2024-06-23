Eski AB Brexit Başmüzakerecisi: Macron ülkesini "Frexit" eşiğine getirdi

Eski AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Fransa'yı Frexit konusunda uyardı. Barnier, Macron'un ülkesini, AB'den çıkarma anlamına gelen "Frexit" eşiğine getirdiğini iddia etti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini, AB'den çıkarma anlamına gelen "Frexit" eşiğine getirdiğini söyledi.

Barnier, İngiliz The Telegraph gazetesine, Macron'un ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde açık ara farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaleme aldığı kitabın ilk bölümünde "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı olan Brexit'ten ders alınmaması halinde diğer ülkelerin de AB'den çıkabileceğine dair uyarıya" yer verdiğini anlatan Barnier, Macron'un bunu dikkate almayarak ülkeyi "Frexit" eşiğine getirdiğini öne sürdü.

AB Komisyonu'nda ülkesi Fransa'yı temsil eden ve AB adına Brexit müzakerelerini yürüten Barnier, "Ülkesindeki göç, güvenlik durumu, devlet otoritesi ve ülkenin en yoksul kesimlerine saygı ve kalkınmalarına yönelik bu uyarıya kulak verilmemiş olmasından üzüntü duyduğunu" belirtti.

"REHAVETE KAPILMAYIN" UYARISI

Çok yoksul bölgelerdeki insanların ne düşündüğünün önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Barnier, İngiltere'nin Brexit oylamasındaki sonucu elde etmesinde bu durumun etkisinin büyük olduğunu ve aynısının Fransa'da da yaşanabileceğini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin liderleri Jordan Bardella'nın ve Marine Le Pen'in "Avrupa karşıtı" olduklarını iddia eden Barnier, "Avrupa karşıtı niyetler konusunda rehavete kapılmama" uyarısında bulundu.

İngiltere'deki referandum sonrası Le Pen'in, İngiliz seçmenleri "Avrupa köleliğinden" kurtuldukları için övdüğünü ve referandum sonucunu "Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşanan en önemli an" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Barnier, "Sanırım Le Pen halen aynı fikirde. Benim cevabım ise ‘herhangi bir saldırganlık, intikam ya da tatmin duygusu olmaksızın Brexit'ten bu yana İngiltere’de neler olduğuna bir bakın’ demek olacaktır" şeklinde konuştu.

"MACRON'UN KARARI ÇOK RİSKLİ"

Macron'un parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararını "çok riskli" olarak nitelendiren Barnier, seçimlerde aşırı sağın yeni bir mutlak çoğunluk elde etmesi gibi olasılıklar konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.