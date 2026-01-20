Eski ABB Başkanı Karayalçın: Su krizi belediyenin değil DSİ’nin sorumluluğu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, su krizinin çözümü için Devlet Su İşleri’nin kuraklık ve beklenmeyen nüfus artışını dikkate alan yeni bir “su ana planı” hazırlaması gerektiğini söyledi; “Kaynağı belediye değil, DSİ bulur ve tahsis eder” dedi.

Gazete Pano'dan Eray Görgülü'nün haberine göre, Ankara’daki su tartışmasına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Karayalçın, “Kaynağı Devlet Su İşleri (DSİ) bulur ve tahsis eder. DSİ, kuraklığı ve Ankara’daki beklenmeyen nüfus artışını göz önünde bulundurarak bir su ana planı hazırlamalı” dedi.

Ankara’da geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlayan ve yeni yılın ilk günlerine kadar devam eden su kesintileri ile ilgili tartışmalara, 1989 ile 1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapan Murat Karayalçın da katıldı. Gazete Pano’nun sorularını yanıtlayan Karayalçın, nüfusu 100 binin üzerindeki kentlere su havzası tahsisinin Devlet Su İşleri’nin sorumluluğununda olduğunu belirterek, “Bu çerçevede 1990’lı yıllardan önce de Ankara’ya su havzaları tahsisinde bulunulmuştu. Ben 1989’da büyükşehir belediye başkanı seçildiğimde bu tahsisler vardı. Birisi Gerede havzası, ikincisi de Kızılırmak Havzası” dedi. Söz konusu ana plan hazırlanırken Ankara nüfusunun ele alındığını kaydeden Karayalçın, şöyle konuştu:

“2025 yılına kadar Gerede’den su gelecekti. 2025’den sonra da Kızılırmak havzasından su gelmesi söz konusu olacaktı. Bir ana plan hazırlanmıştı. Ana plan bunları öngörüyordu. Her ana planda olduğu gibi burada da nüfus esas alınmıştı. Bu çerçevede DSİ, barajları inşa edecek. Barajlardan su Ankara’nın arıtma tesislerine kadar getirilecek. Orada Ankara Belediyesi suyu teslim alacak. Arıtacak, ondan sonra da şehir içinde dağıtacak inşa edeceği şebekeyle. Sistem bu. 1989 yılında Çamlıdere Barajı bitmişti. Ankara’ya en çok su sağlayan barajdır, kaynaktır. Gerede sularının büyük ölçüde toplandığı yerdir. Çamlıdere’ye kadar zaten kademe kademe barajlar yapılarak orada su toplanarak Çamlıdere’de bu suların bekletilmesi ve oradan galiba 70 küsur kilometre oradan borularla Ankara Arıtma Tesisi’ne kapatılması söz konusuydu. 89 yılında Çamlıdere Barajı bitmişti.

“KAYNAKLARI, DSİ BULUR VE TAHSİS EDER”

Şimdi Sayın Mansur Yavaş diyor ki, iki nedenle sorun var. Birincisi yağışların yetersizliği, ikincisi de Ankara nüfusunun beklenenin ötesinde artması. Her ikisi de son derece yaşamsal. O nedenle DSİ’nin yeni su kaynakları tahsis etmesini talep ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir talepte bulunması bir zorunluluk, doğal bir gereklilik, bir zorunluluk. Bu talep tabii ne zaman dile getirildi onu bilmiyorum. Ama bu kaynakları Ankara Belediyesi bulamaz. Bu kaynakları Devlet Su İşleri bulur ve Ankara’ya tahsis eder.”

ANKARA’DA KAYIP KAÇAK ORAN YÜKSEK Mİ?

Karayalçın, Ankara’da içme suyu hattındaki kayıp kaçak oranının yüksek olduğu eleştirileri ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Biz Ankara tarihinin bu konudaki en büyük projesini uygulamıştık. 660 milyon dolar. Metrodan da pahalı bu. Yani metro artı Ankaray’ın toplamından daha büyük bir yatırım hacmiydi. Büyük Ankara Su ve Kanal Projesi, kısaca adı BAKAY. O zaman da kayıp kaçak oranı yüksekti ve ona göre önlemler de alınmıştı. Aslında şehir şebekesi için bu söylenen bir şey. Kayıp kaçak oranı şehir şebekesi için hesaplanır ama hani DSİ’nin barajdan suyu kente kadar getirdiği yerler için de kayıp kaçak oranı herhalde söz konusudur. Ama bu bilinmediği için bununla ilgili bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadığı için söylenmez. Tabii bunu düşürmek gerekiyor.

“BENİM HATAM VAR AMA SENİN DE HATAN VAR…”

Yani bu Mansur Bey’e özgü bir şey değil. Yani tüm belediyelerin sorunu. Ama DSİ’nin böyle bir eleştiride bulunması doğru değil. Yani bu evet benim hatam var ama senin de hatan var anlamına gelen hani klasik tencere dibin kara gibi bir şey. Ne ilgisi var? Yani sana ne bundan? Tabii ki bu indirilmeli. Tabii ki bu azaltılmalı. Evet. tabii ki müzakere edilmeli belediyeyle eğer bir yetersizlik varsa. Ama DSİ’nin yapması gereken yeni bir ana plan hazırlamak. Ankara için DSİ’nin yeni bir ana plan hazırlaması gerekiyor. Kuraklığı dikkate alarak ve Ankara’daki beklenmeyen nüfus artışını göz önünde bulundurarak.”

“YENİ KAYNAKLAR TAHSİS EDİN DENİLİYOR”

Böyle bir su ana planının kaynaklarının da dediğim gibi var olduğu tahmin ediliyor, biliniyor. Köprübaşı Barajı, Koyunbaba Barajı vs. bir takım barajlardan söz ediliyor.

Şimdi var olan ana planın öngördüğü bütün barajlar bitti. Yani eksik olan yatırım yok şu anda. Bildiğim kadarıyla yok. Hatta bunun bir tanesi biz yaptık. Eğrekkaya Barajıydı. Devlet Su İşleriyle görüşerek, protokol imzalayarak yaptık. Yani dolayısıyla şu barajın inşaatını da tamamlayın diyecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin talebi de böyle değil. Böyle bir talebi yok. Yeni kaynaklar tahsis edin diyor haklı olarak.”

“FARKLI PARTİDEN 3 BAŞBAKAN BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ”

Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve DSİ arasında yaşanan tartışmalar ve Mansur Yavaş’ın çağrılarına karşın DSİ ile bir araraya gelinememesi süreci ile ilgili de şunları söyledi: “Bizim dönemimizde devlet-belediye ilişkileri siyasi parti farklılığına karşın hemen hemen mükemmel denilecek ölçüde yürüyordu. Ben bunun bir göstergesini söyleyeyim size. Anavatan Partisi’nin üç genel başkanı, üç başbakan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete gelmişlerdi. Başbakan Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut, Başbakan Mesut Yılmaz. Ayrıca o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Doğru Yol Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete gelmişti ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çok etkileyici bir konuşma yapmıştı. Şimdi siz buradan çıkarın durumun nasıl olduğunu.”