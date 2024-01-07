Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kongre baskınında FBI'ın rolüyle ilgili ankete tepki gösterdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi seçmenin, Kongre baskınında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) rolü olduğu yönünde bildirdiği görüşe katılmadığını belirtti.

Pence, CNN televizyonuna, başkent Washington'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Eski Başkan Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Pence, Cumhuriyetçi partili seçmenin yüzde 34'ünün, "baskının ardında FBI'ın olduğunu" düşündüğünü ortaya koyan anket sonuçlarına katılmadığını ifade etti.

Üç yıl önce yaşanan olayda hayatının tehdit edildiğini söyleyen Pence, "FBI'dan onların olaya karışmadığına dair defalarca güvence verildiğini duydum ve onların sözlerine güveniyorum." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştığı yönündeki iddialarını bir kez daha yalanlayan Pence, FBI'a "Kongre baskınına karışan suçluları adalete teslim ettiği için" teşekkür etti.

Pence, "Cumhuriyetçi Partide yeni liderliğe ihtiyacımız var. Beyaz Saray'da bizi ileriye taşıyacak yeni liderlere kesinlikle ihtiyacımız var." sözleriyle, 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi seçmene Trump'ın dışındaki adayları işaret etti.

Kongre baskınının üçüncü yılı dolayısıyla cuma günü yayımlanan bir ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin yaklaşık üçte birinin (yüzde 34) söz konusu baskının FBI çalışanları tarafından "körüklendiğine" inandığı sonucu yer almıştı.