Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında öldü

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı olan Carter, en son seçimde posta yoluyla oy kullanmış ve Demokratların adayı Kamala Harris'e oy vermişti.

CARTER KİMDİR?

James Earl "Jimmy" Carter Jr. (d. 1 Ekim 1924), Amerikan siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı. 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapmıştır. George H. W. Bush'un 30 Kasım 2018'de ölmesinden sonra hayatta olan en yaşlı ABD Başkanı unvanını kazandı.

Başkanlığı sırasında petrol krizi yaşandı. Enflasyon oranı tarihin en yüksek değerlerinden birine ulaştı. İran'daki Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimi yıkılarak İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. ABD'nin Tahran'daki elçiliği işgal edildi ve elçilik çalışanları 444 günlük bir süreyle rehin alındı. Bu durum başkanlığının son günlerine kadar sürdü ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda başarısızlığı 1980 yılındaki başkanlık seçimlerini Ronald Reagan'a kaybetmesinde büyük rol oynadı.

Carter Center'daki çalışmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

77 yıl evli kaldığı Rosalynn Carter da Kasım 2023’te 96 yaşındayken öldü.