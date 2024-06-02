Eski ABD Başkanı Trump, UFC karşılaşması izledi

New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunan eski Başkan Donald Trump, dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) maçını canlı takip etti.

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, UFC karşılaşmalarını izlemek için New Jersey eyaletinin Newark kentindeki salona geldi.

UFC dövüşçülerinden Sean Strickland, Paulo Costa ile yaptığı mücadeleyi zaferle bitirmesinin ardından Trump'ın yanına giderek, eski Başkan'ın elini sıktı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.