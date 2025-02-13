Eski AKP Gençlik Başkanı kadroda

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin kadro alımındaki özel ilanları önleyemiyor. Kişiye özel ilan bu kez eski AKP Giresun Gençlik Kolları Başkanı için açıldı ve eski AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Esma Betül Akılmak öğretim görevlisi kadrosuna girdi.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, 30 Aralık 2024’te Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı için öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

İlanın açıklanan ön değerlendirme sonucuna göre başvuran dört kişiden ikisinin şartları karşılamadığı belirtildi. ALES ve yabancı dil puanına göre yapılan sıralama sonrası açıklanan ön değerlendirme sonuçlarına göre eski AKP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Esma Betül Akılmak ikinci sırada yer aldı. Açıklanan sonuca göre, üniversitenin yaptığı giriş sınavında 83 puan alan Akılmak öğretim görevlisi kadrosuna yerleşti.

ALES ve yabancı dil puanına göre ilk sırada yer alan M.S.Y. ise giriş sınavında 40 puan alarak kadroya giremedi. Açılan ilanın şartında, “Lisans derecesini Halkla İlişkiler veya İktisat alanlarından birinde almış olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Halkla ilişkiler ve yerel yönetimlerde sosyal yardımlaşma ile ilgili çalışma yapmış olmak” denildi.

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan bilgilere göre eski AKP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Esma Betül Akılmak, yüksek lisans eğitimini Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yaptığı öğrenilirken AKP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 10 Ocak 2025 tarihinde Halil Karaca’ya devrettiği ortaya çıkmıştı.

MÜDÜR YARDIMCISININ EŞİ KADROYA GİRDİ

Gümüşhane Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı için öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. 22 Ocak’ta açıklanan nihai değerlendirme sonucuna göre, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan N.D.E.K.’nın eşi olduğu öğrenilen O.K. kadroya girmeye hak kazandı.