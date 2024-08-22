Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı evinde ölü bulundu

Önceki dönem AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu.

halktv.com.tr'nin haberine göre; olay, Trabzon Ortahisar İlçesi Konaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. 40 yaşındaki Akyüz’ün cansız bedeni, apart görevlileri tarafından fark edildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akyüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Henüz ölüm sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Akyüz’ün cenazesinin bugün Trabzon Uzungöl Merkez Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

AKP’DEN TAZİYE MESAJI

AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kıymetli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise şu mesajı paylaştı:

"Dava ve yol arkadaşımız, önceki dönem Bursa İl Gençlik Kolları Başkanımız Süleyman Akyüz’ün vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Birlikte geçirilen güzel anılar bize hep eşlik edecek. Kabrin nur, mekanın cennet olsun…"