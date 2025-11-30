Eski AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

AKP 26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 14.00'te yapılacak merasimin ardından, salı günü memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk’ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.