Eski AKP İlçe Başkanı, 16 yaşındaki çocuğu tutukladı

Bir çocuk, sosyal medya paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı’na hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2009 doğumlu olan 16 yaşındaki lise öğrencisi, önceki akşam İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evinden gözaltına alındı.

Dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde gözaltı gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları gösterildi. Savcılık’ın suç olarak nitelendirdiği bazı sosyal medya paylaşımları şöyle:

• "Memleketin dört bir yanında sokağa çıkma zamanıdır vatan elden gidiyor

• Sokak Sokak Sokak Sokak Sokak Sokak Sokak

• Darbe oluyor

• Bu halk sana boyun eğmeyecek

• Öyle deme kardeşim ayıp yüce devlet ve polisi sokakta sadece eylemlere müdahale edip jopla dövme yetkisine sahip”

‘AİLEMİN TEK ÇOCUĞUYUM TUTUKLAMAYIN’

Çocuk ise savcılık ifadesinde bu sosyal medya paylaşımlarına yönelik, “Amacım Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek değildir. Herhangi bir kitleyi harekete geçirmek için bir faaliyetim, eylemim olamaz. Kimseyi aşağılamadım, tahrik etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Savcı çocuğu tutuklama talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Çocuk mahkemede, “Ben attığım paylaşımlarımı tamamen etkileşim için yaptım… Ailemin tek çocuğuyum, bunlarda gözetilerek tutuklama talebinin reddine gerekirse konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol kararı verilmesini talep ederim” diye konuştu.

HAKİM ESKİ AKP İLÇE BAŞKANI

Ancak hakim çocuğun bu talebini kabul etmedi. Balıkesir Edremit’in AKP İlçe Başkanı iken hakim yapılan H.Y., “Delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı” gerekçesiyle çocuğu tutuklayıp cezaevine gönderdi.