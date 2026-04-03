Eski AKP'li başkanlara soruşturma izni verilmedi: Ilgım Apartmanı davası Danıştay'a taşındı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 47 kişinin yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, eski AKP'li Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verilmemesine Danıştay'da itiraz etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı'nın saniyeler içinde yıkılması sonucu en az 47 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, binanın yıkımında sorumluluğu olduğu iddiasıyla 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verilirken, eski Antakya Belediye Başkanları İsmail Kimyeci ve İzzettin Yılmaz ile inşaat teknikeri Yüksel Şenol'a soruşturma izni verilmemişti.

"ETKİLİ SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" İHLAL EDİLDİ

Müşteki avukatlarından Duygu İnegöllü, Danıştay 1. Dairesi'ne yaptığı başvuruda, söz konusu Bakanlığın "kısmi soruşturma izni verilmemesi" kararının iptalini talep etti.

İtiraz dilekçesinde, dosyada yer alan bilirkişi raporunda kamu görevlilerinin de kusurlu olduğuna dair tespitler bulunduğu hatırlatılarak, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'da güvence altına alınan "yaşam hakkı" ile "etkili soruşturma yükümlülüğü"nü ihlal ettiği savunuldu.

Dilekçede, kararın dayanağı olan ön inceleme raporu ve eklerinin taraflarına tebliğ edilmediği belirtilerek bu durumun savunma hakkını ihlal ettiği ifade edildi.

Bazı isimler hakkında "yapı ruhsatında imzası yok" gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesinin hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, "Oysa hukuki sorumluluk, belgede imza bulunup bulunmamasına göre değil, görev ve yetki kapsamına ve kanuni sorumluluğa dayalıdır. Her ne kadar soruşturma izni verilmeyen isimlerin imzası belgelerde geçmese de yetki devriyle birlikte cezai sorumlulukların ortadan kalkmadığı, cezai sorumluluğun devam ettiği idare hukukunun temel bir ilkesidir. Bu nedenle kararın bu yönü hukuka aykırıdır ve iptali gerekmektedir" denildi.

Dilekçede ayrıca, depremden üç yıl sonra kısmen soruşturma izni verilmesi/verilmemesi kararı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu sırada müteahhit ve yapı denetim firması çalışanlarının yargılandığı dava açılmış, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte, ancak dava ilerleyememektedir. Kamu görevlileri ile sanıklar arasında bir bağlantı olup olmadığı, çıkar ilişkisi kurulup kurulmadığı anlaşılamadığından 4 celsedir duruşmalar ertelenmektedir. Bu kapsamda davalı idarenin hem soruşturma sürecini hem de dava sürecini akamete uğratacak bir şekilde geç karar verdiği ve bu yönlerden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellediği açıktır. Bu kapsamda davalı idarenin kötü niyetli bu tutumunun göz önüne alınması ve ilgili kararın iptaline karar verilmesi gerekmektedir."