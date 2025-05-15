Eski AKP'li belediye başkanı da aralarında: 'Rüşvet' davasında bilirkişi raporu talebi

Diyarbakır'da AKP'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun aralarında bulunduğu 26 tutuksuz sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Beyoğlu ve 23 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya mazeret bildiren 2 sanık ise katılmadı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi. Duruşmada savunma yapan Beyoğlu ve 23 sanık üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da dosyaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Hakim, Sayıştay emekli denetçilerinden oluşan 3 kişilik bir heyetin dava dosyasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

İddianamede, 26 sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırdığı suçlamasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Bağlar Belediyesi'ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemişti.

YSK, Ceylan'ın yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP'li Hüseyin Beyoğlu'na vererek belediye başkanlığına atamıştı.

Beyoğlu, 2020 yılının ilk 6 ayında kasayı sıfırladıktan sonra 2020 ödeneği tüketmiş, belediyeyi milyonlarca borca batırmıştı.