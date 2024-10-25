Eski AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na rüşvet suçundan hapis cezası verildi

Diyarbakır'da tutuklu eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eski İmar Müdürü Fırat Kılıç'ın rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Beyoğlu, Kılıç ve tutuksuz sanık eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılmalarına yönelik görüş bildirdi.

Sanıklar Beyoğlu, Kılıç ve Aycıl, suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Müşteki Nusret B. de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

AYCIL HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme, tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Aycıl'ın ise eyleminin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

"KAÇMA ŞÜPHELERİ YÜKSEK"

Mahkeme, sanıklar hakkında hükmedilen hapis cezasının miktarı, suçun niteliği, yargılama safahatının tüm aşamalarıyla tam olarak sonuçlanmamasını ve kaçma şüphelerinin kuvvetle muhtemel olmasını gerekçe göstererek sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Bağlar Belediyesi'ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemişti.

YSK, Ceylan'ın yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP'li Hüseyin Beyoğlu'na vererek belediye başkanlığına atamıştı.

Beyoğlu, 2020 yılının ilk 6 ayında kasayı sıfırladıktan sonra 2020 ödeneği tüketmiş, belediyeyi milyonlarca borca batırmıştı.