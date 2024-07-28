Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eski AKP'li belediye başkanı öldürüldü: 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da eski AKP'li Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı.

Güncel
  • 28.07.2024 15:55
  • Giriş: 28.07.2024 15:55
  • Güncelleme: 28.07.2024 16:28
Kaynak: AA
Eski AKP'li belediye başkanı öldürüldü: 4 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AKP'li Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 4 kişi yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

BirGün'e Abone Ol