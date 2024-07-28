Eski AKP'li belediye başkanı öldürüldü: 4 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da eski AKP'li Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı.
Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AKP'li Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 4 kişi yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.