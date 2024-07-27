Eski AKP'li belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Sakarya'da eski AKP'li Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'da eski Ferizli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Ferizli’de, AKP’den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, Karadiken Mahallesi’ndeki evine gitmek için sabah saatlerinde otomobiliyle ilçe merkezinden yola çıktı.
Soğuk, Çark Deresi Köprüsü’nü geçtikten sonra evinin yakınlarına geldiğinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda yaralanan Ahmet Soğuk’un kontrolünü yitirdiği otomobil, fındık bahçesine uçtu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Soğuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Soğuk’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.