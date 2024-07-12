Eski AKP'li belediye başkanının evine baskın
Diyarbakır'da ismi sık sık yolsuzluk ve rüşvetle gündeme gelen eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ve yakınlarının ikamet ettiği 12 adrese dün gece saatlerinde baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda döviz, altın ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınanlar ise sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da eski AKP'li başkanın ve yakınlarının yaşadığı evlere baskın düzenlendi.
Tigris'te yer alan habere göre, belediye başkanlığı görevini yürütürken kısa bir süre gözaltına alınan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Beyoğlu ile yakınlarının yaşadığı 12 adrese baskın düzenlendi.
Dün gece saatleirnde düzenlenen baskınlarda, adreslerde döviz, altın ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Baskın sırasında gözaltına alınanlar sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
İsmi sık sık yolsuzluk ve rüşvetle gündeme gelen eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşinin yeğeni Sıddık Aycıl hakkında açılan dava devam ediyor.
17 Temmuz’da davaya ilişkin duruşmanın görülmesi bekleniyor.
***
Bağlar Belediyesi'ni 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemişti. YSK, Ceylan'ın yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP'li Hüseyin Beyoğlu'na vererek belediye başkanlığına atamıştı.
Beyoğlu, 2020 yılının ilk 6 ayında kasayı sıfırladıktan sonra 2020 ödeneği tüketen, belediyeyi milyonlarca borca batırmıştı.