Eski AKP'li belediye başkanının evine baskın

Diyarbakır'da ismi sık sık yolsuzluk ve rüşvetle gündeme gelen eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ve yakınlarının ikamet ettiği 12 adrese dün gece saatlerinde baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda döviz, altın ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınanlar ise sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

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