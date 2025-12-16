Eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası: Tahliye edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen ve 7 Ekim'de tutuklanan eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından 6 Ekim'de "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Eşimi vali yapmışlardı" demişti. Kocabıyık ayrıca Erdoğan'ın olası adaylığına dair ise “İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımın ardından 7 Ekim'de gözaltına alınan Kocabıyık, aynı gün tutuklanmıştı. AKP'li vekil, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa'yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane."

Kocabıyık, ayrıca, 11 Nisan 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” ifadesini kullanmıştı.

"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE HAKARET"

Kocabıyık'ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesi röportajı gösterilmişti. Kocabıyık'a “Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yapıldığı öğrenilmişti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi “cumhurbaşkanına hakaret" ve “iftira” suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi.

Kocabıyık’ın tahliyesine karar verildi.