Eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Son dönemlerde AKP ve Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile sık sık gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kocabıyık, dün, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Eşimi vali yapmışlardı" demişti. Kocabıyık ayrıca Erdoğan'ın olası adaylığına dair ise “İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullanmıştı.

  • 07.10.2025 10:40
  • Giriş: 07.10.2025 10:40
  • Güncelleme: 07.10.2025 11:01
Fotoğraf: AA /Arşiv

HABER MERKEZİ

AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saymaz, ayrıca, Kocabıyık'ın evinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.

Kocabıyık, ayrıca, 11 Nisan 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

