Eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saymaz, ayrıca, Kocabıyık'ın evinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.

