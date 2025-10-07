Eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Son dönemlerde AKP ve Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile sık sık gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kocabıyık, dün, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Eşimi vali yapmışlardı" demişti. Kocabıyık ayrıca Erdoğan'ın olası adaylığına dair ise “İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullanmıştı.
AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı.
Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
Göz altına alındım— Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) October 7, 2025
Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saymaz, ayrıca, Kocabıyık'ın evinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 7, 2025
Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri şu an Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor.
Kocabıyık, ayrıca, 11 Nisan 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” ifadesini kullanmıştı.
