Eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

HABER MERKEZİ

AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Göz altına alındım — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) October 7, 2025

"BENİM İÇİN NİŞANE"

Eski AKP'li vekil, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa'yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane."

Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saymaz, ayrıca, Kocabıyık'ın evinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri şu an Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 7, 2025

Kocabıyık, ayrıca, 11 Nisan 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle ilgili Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” ifadesini kullanmıştı.

GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Kocabıyık'ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesi röportajı gösterildi. Kocabıyık'a “Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yapıldığı öğrenildi.