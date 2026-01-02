Eski AKP'li kadın yönetici evinde ölü bulundu

Eski AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Hatice Tuba İnan’ın evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Amida Haber'de yer alan habere göre kendisinden üç gündür haber alınamayan Hatice Tuba İnan’ın durumundan endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve giren ekipler, İnan’ı hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İnan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İnan’ın cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.