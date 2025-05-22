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Eski AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, AKP İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı.

Güncel
  • 22.05.2025 10:28
  • Giriş: 22.05.2025 10:28
  • Güncelleme: 22.05.2025 10:31
Kaynak: AA
Eski AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da AKP İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı

Yavuz Denizli (61) idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki İlknur Denizli (61) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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