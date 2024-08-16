Eski AKP'li milletvekilinin oğlu tutuklandı

Eski AKP Ankara 25-26 ve 27. dönem Milletvekili Nevzat Ceylan'ın oğlu Alperen Ceylan polise direnme suçundan tutuklandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün halktv.com'da yayımlanan "Eski AK Partili vekilin oğlu tutuklandı: Alkol, taciz, nüfus kullanma" başlıklı yazısında Alperen Ceylan'ın tutuklanması sürecine ilişkin detaylara yer verdi.

Saymaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 14 Ağustos'ta yapılan "19 Mayıs Stadyumu yerleşkesindeki inşaat alanı içerisinde alkollü bir kişi mesai arkadaşına saldırdı" ihbarıyla AKP'li Nevzat Ceylan'ın oğlu Alperen Ceylan hakkında dikkat çeken skandalları tek tek anlattı.

İhbarın ardından olay yerinde ekiplerin gönderildiğini aktaran Saymaz, N.T. adlı kadın memurun ihbarı doğruladığını belirterek "Aynı kurumda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Alperen Ceylan’ın kendisine küfrettiğini, yüksek sesle bağırıp saldırdığını ve eşyaları kırıp döktüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

Saymaz, olaya ilişkin tutanakta yer alan bilgileri şöyle aktardı:

"Alkol koktuğu anlaşılmıştır. İdari işlem yapılmak üzere GBT sorgulaması yapılmak istenmiştir. Alkol etkisiyle kimlik beyanında bulunmak istememesi, biz görevlilere pasif direnme göstermesi üzerine takviye ekip istenmiştir. 74174 kod no’lu ekibin intikali esnasında Alperen Ceylan, mesai arkadaşlarının ve bizim iknamızla kimlik ibrazında bulunmuştur."

41 yaşındaki Alperen Ceylan'ın eski AKP'li milletvekilinin oğlu olduğunu belirten Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"25-26 ve 27’inci dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın oğlu. Polislerin tutanağa geçirmediği bir bilgiyi aktarayım. Ceylan, Türk Parlementerler Birliği’nin milletvekili ailelerine verdiği kartı gösterip GBT’den kurtulmak istedi. Polisler geri adım atmadı.

Yapılan sorgulamada Ceylan’ın polise direnme suçundan ceza aldığı, aylardır arandığı, buna rağmen kamuda çalışmaya devam ettiği anlaşıldı. Ceylan, cezasının kesinleştiği davadan tutuklanarak, cezaevine kondu.

Bu dosyaya göre…

Ceylan, bir arkadaşıyla Bolu’da alkol aldı. Trafik çevirmesinde yakalanınca babasının milletvekilliğini gerekçe göstererek, tutanak tutulmasını engellemek istedi. Ancak polisler yaşananların hepsini kayda geçirdi. Ceylan’ı mahkum ettiren o tutanak oldu.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Ceylan’ın saldırdığı N.T. şikayetçi oldu.

N.T., ifadesinde, birlikte çalıştığı Ceylan’ın iki ay kadar önce “Senden hoşlanıyorum” dediğini ve sevgili olmayı teklif ettiğini söyledi. Teklifi reddettiği için Ceylan’ın mesaj atarak, hakaret ve tehdide başladığını belirten N.T., şöyle dedi:

“Bu mesajlarda, beni öldüreceğini ve yaşatmayacağını söyledi. ‘Mezardaki anneni çıkartır, kemiklerini s…, ananın a… git’ dedi. Benim şikayet etmemden kaynaklı adli ve idari soruşturma geçirirse beni öldüreceğini ama kendisiyle gönül ilişkisi yaşarsam başıma birşey gelmeyeceğini söyledi.”

N.T., 14 Mayıs günü Ceylan’ın iş yerine alkollü geldiğini ifade ederek, “A… k… o… seni yakacağım’ dedi ve üzerime saldırdı” dedi.

BU İLK OLAY DEĞİL

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, iş yerine alkollü gelmek, kamu malına zarar vermek, iş arkadaşları ve idarecilere hakaretten idari soruşturma başlattı. Bakanlık, ceza vermeye kararlı görünüyor. Ceylan, memuriyetten atılabilir.

Siyasi müdahale olmazsa tabi!

Çünkü…

Ceylan’ın, eski milletvekili olan babasının torpiliyle Battalgazi Belediyesi’ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atandığı, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçtiği iddia ediliyor.

Ceylan’ın geçen yıl il müdürlüğünde çalışırken bir başka kadın personeli taviz ettiği ancak bu dosyanın kapatıldığı ileri sürülüyor. Ceylan’ın göz önünden uzaklaşması için Altındağ İlçe Müdürlüğü’ne tayin edildiği savunuluyor.

"OĞLUMUN ALKOL SORUNU VAR"

Dün eski AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ı arayıp oğluna ilişkin suçlamaları sordum.

Oğlunun alkol problemi olduğunu belirten Ceylan, şöyle diyor:“Oğlum alkol aldığı zaman bambaşka bir şekle giriyor. Tam alkolik değil. Psikologa gösterdik ama devam ettiremedik. Tedavi konusunda sıkıntılarımız oldu, gitmek istemiyor.”

Oğlunun bazen ‘sıkıntıya girdiğinde’ kendi milletvekili sıfatını kullandığını belirten Ceylan, şöyle devam ediyor:

“Bu çocuk suçlu fakat suçlu olmasının sebebi psikolojik. Alkol aldığı zaman başka dünyaya geçiyor. Şiddet uygulayacak noktalara geliyor. Bana da uyguladı.”

Ceylan, oğlunun birkaç yıl önce Bolu’da arkadaşıyla alkol alıp trafikte çevirmeye takıldığını belirtiyor.

Ceylan:

“Adımı kullanarak, tutanak tutturmak istememiş. Polis tutanağı tutuyor, mahkemeye veriyor. Bundan ceza aldı. Bir kısmı kesinleştiği için dünkü olaydan sonra tutukladı."