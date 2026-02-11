Eski AKP'li vekilden Akın Gürlek'in atamasına 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı koltuğuna oturması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bu atamayı 'erken seçim' işareti olarak yorumlarken; kararın 'devlet kültürüne aykırı' olduğunu savunarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu sürece nasıl dahil edildiğini sorguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirildi. Gürlek'in bu ataması, siyaset kulislerinde dikkat çeken tepkileri de beraberinde getirdi.

"BUNUN TEK BİR ANLAMI VAR: ERKEN SEÇİM"

Halk TV'de yer alan habere göre, atama kararının hemen ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan eski AKP'li Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, görev değişikliğinin zamanlamasına ve isme dikkat çekti.

Kocabıyık, Akın Gürlek'in bakanlık makamına getirilmesini doğrudan bir seçim hazırlığı olarak nitelendirdi.

Akın gürlek adalet Bakanı oldu. Bunun bir tek anlamı var: erken seçim — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) February 10, 2026

"DEVLET KÜLTÜRÜNE AYKIRI"

Hüseyin Kocabıyık, değerlendirmelerinin devamında Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli'yi de sürece dahil eden bir paylaşımda bulundu.

Atamanın devlet gelenekleriyle uyuşmadığını savunan Kocabıyık'ın mesajı şu şekilde:

"Akın Gürlek'in adalet bakanı olmasını tam olarak anlayabiliyorum. Benim anlayamadığım husus şu: devlet kültürüne tamamen aykırı bu atamaya sayın Devlet Bahçeli nasıl ikna edildi? Benim tanıdığım Devlet Bahçeli'nin böyle bir yanlış atamaya izin vermemesi gerekirdi."