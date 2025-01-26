Eski AKP'li vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, eski AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehemt Nuri Ersoy'u istifaya davet etti.

AKP'li Denizolgun, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını kaybettiği faciada sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirterek Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Denizolgun, Ersoy'la gülerek yan yana olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu, bakan bey ve bakanlıktır" dedi.

Denizolgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olayın tek suçlusu bakanlıktı. Yasaklar kalktıktan hemen sonra, önceki yazılarımda da; Bakanlıkta dönen kirli mekanizmaları ve ilişkiler ağını ifşâ ettiğim şekliyle, olayın tek suçlusu Bakanlıktır.

Bizler; doğrulukla ve adaletle şahitlik etmek zorundayız. Yakınımız, akrabamız veya hemşehrimiz diye; kayıramayız, iltimas edemeyiz. Yalan ise hiç söyleyemeyiz. Daha önce de bakan beye hemen istifa etmesinin, çok daha hayrına olacağını ifade etmiştim.

Ayeti kerimede buyurulan, emir çok açıktır. 'Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, anababanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır'

Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu bakan bey ve bakanlıktır."