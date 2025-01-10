Eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya öldü

TBMM Eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili Ahmet İyimaya 74 yaşında hayatını kaybetti.

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı. İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AKP'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesiydi.