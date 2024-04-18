Eski AKP Milletvekili Denizolgun: “Bakan yardımcısının koruması tarafından tehdit edildim”

27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatlerle ilgili yazılar yazdığı gerekçesiyle bir bakanlık koruması tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Süleymancılar Cemaati’nin önemli isimlerinden olan, 27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Cemaatin lideri Alihan Kuriş’e karşı olduğu ve uzun süredir kavgalı oldukları bilinen AKP’li Denizolgun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsmini vermek istemediğim bir bakanlığımızın, yine ismini vermek istemediğim bir bakan yardımcımızın koruma ekibinden biri; bakanlığın içinde; görüşmem bittikten sonra; ‘Cemaat, yazılarından çok rahatsız, ona göre’ diyerek ve parmak sallayarak tehdit etmiştir.

Kurişiilik; Dünyanın en büyük kötülük merkezi haline gelmiş olup, tarihte gelmiş, geçmiş; en büyük suç ve terör örgütlerin en başındaki yapıdır. Bakanlıklarımız, tüm bürokrasi ve tüm yargının içerisine sızan, çok tehlikeli bir yapı haline gelmiştir. Aşağıda; ilgili kişinin resmi bulunmaktadır.

İsmini vermek istemediğim bir bakanlığımızın, yine ismini vermek istemediğim bir bakan yardımcımızın koruma ekibinden biri; bakanlığın içinde; görüşmem bittikten sonra; "Cemaat, yazılarından çok rahatsız, ona göre" diyerek ve parmak sallayarak tehdit etmiştir.



Kurişiilik;… pic.twitter.com/Q9nEcycVtU — Fatih Süleyman Denizolgun (@fsdenizolgun) April 18, 2024

Başta Cumhurbaşkanlığımızın; istihbarat ve emniyet teşkilatlarımızın, tüm bakanlıklarımızın, tüm başsavcılarımızın ve tüm dünya kamuoyunun, tüm insanlığın; saygı ve selamlarımla bilgilerine arz ederim.”