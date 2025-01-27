Eski AKP milletvekili 'ihbarımdır' dedi: Saray’daki başdanışmanlar yargıya müdahale ediyor

27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun 21 Ocak’ta sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

“Yargıyla ilgili çok büyük ihbarımdır” başlığıyla bir açıklama yayımlayan Denizolgun, Saray’daki bazı başdanışmanların yargıya müdahale ettiğini belirtti.

Denizolgun, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı külliye başdanışmanları ve ittifak ettikleri bazı derin klikler; Ankara Adliyesi’ne ve Kartal Adliyesi’ne açıkça müdahale etmektedir. Hakimlerimize ve savcılarımıza; illegal işler ve illegal yöntemler için baskı uygulamaktadır. Şimdilik bu kadarı kâfidir... Gerekirse; isim isim açıkça ifşalarda da bulunurum. Türk yargı sisteminin; 1982 anayasası sebebiyle yaşadığı kronik sıkıntılar, sadece Türkiyemizin değil, tüm dünyamızın ortak bir sorunudur…”