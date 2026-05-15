Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner ve Mete Yarar Kuzey Kıbrıs vatandaşlığı aldı

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar, Kuzey Kıbrıs vatandaşlığına alındı.

Kuzey Kıbrıs'ta, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla 95 kişiye vatandaşlık verildi. 95 kişi arasında bir süre önce ABD'ye yaptığı vize başvurusunun reddedilmesiyle gündeme gelen Metiner ve emekli binbaşı Yarar da yer aldı.

Kararda, Metiner'in "bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile Kuzey Kıbrıs'ın eğitim sektörüne yaptığı katkıların" dikkate alındığı belirtildi. Yarar'ın ise "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev aldıktan sonra emekli olduğu, edindiği askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği" kaydedildi.

ABD BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Mehmet Metiner, bir süre önce ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunmuş, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın notasına rağmen başvurus reddedilmişti.

Bakanlığın gönderdiği notayı sosyal medya hesabından önce paylaşıp sonra silen Metiner, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" demişti.