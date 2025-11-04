Eski AKP Milletvekili Metiner'den Bahçeli'ye 'süreç' ziyareti
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Fotoğraflı paylaşım yapan Metiner, "Süreci eni-konu baş başa konuştuk" dedi.
Kaynak: ANKA
Eski AKP Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım."