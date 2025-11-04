Eski AKP Milletvekili Metiner'den Bahçeli'ye 'süreç' ziyareti

Eski AKP Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım."