Eski AKP Milletvekili Metiner'den Bahçeli'ye 'süreç' ziyareti

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Fotoğraflı paylaşım yapan Metiner, "Süreci eni-konu baş başa konuştuk" dedi.

Güncel
  • 04.11.2025 21:20
  • Giriş: 04.11.2025 21:20
  • Güncelleme: 04.11.2025 21:25
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Eski AKP Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım."

