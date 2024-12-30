Eski AKP yöneticisine ait fabrikaya operasyon: Kaçakçılık baskını

İzmir Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren AKP İzmir Eski İl Yönetimi Kurulu üyesi Ali Sorgun Özbalcı’nın sahibi olduğu ASO Gıda Sanayi fabrikasında skandal ortaya çıktı. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, firmanın yurt dışına göndermeye hazırlandığı ve organik olması gereken 15 ton ürünün inorganik olduğu tespit edildi. Laboratuvar sonuçlarına göre ihracata uygun olmadığı belirlenen ürünler muhafaza altına alındı ve firmaya yediemin olarak tutanakla teslim edildi.

Yapılan ikinci ihbar üzerine Doğubeyazıt Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan ve aynı firmaya ait olan 4 tıra, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. İlk incelemelerde, ürünlerin ülkeye düşük beyanla sokulduğu ve ödemenin bir kısmının yasa dışı yollarla yurt dışına aktarıldığı iddia edildi. Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, firmanın son 10 yıllık işlemlerini mercek altına aldı.

Ali Sorgun Özbalcı

İDDİALARI REDDETTİ

Geçtiğimiz yıllarda AKP İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan İZTO Meclis Üyesi Ali Sorgun Özbalcı ise yaşanan gelişmeleri reddetti. Özbalcı, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve itibar suikastı amacı taşıdığını iddia etti.